Все учителя КЧР прошли подготовку к работе в дистанционном формате обучения

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Все учителя Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние два года прошли подготовку к работе в дистанционной форме обучения. Об этом в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко.

"На протяжении двух лет несмотря на то, что у нас были комбинированные форматы обучения - было и дистанционное обучение, и очное, мы всегда находились в тонусе и понимали, что в любой момент можем вернуться к дистанционному формату обучения. Конечно, большая работа в данной части проводилась с нашими педагогическими работниками, основным координатором в данном направлении выступал наш республиканский институт повышения квалификации работников образования. <…> С 2020 года все наши педагоги прошли курсы повышения квалификации по работе в дистанционном формате", - сказала Кравченко.

По ее словам, на сегодняшний день в каждый курс повышения квалификации или переподготовки включены занятия, где педагоги осваивают новые технические средства для работы в дистанционном формате. Также Министерством образования и науки РФ и Министерством просвещения РФ для учителей подготовлены методические рекомендации для педагогических работников о переходе на другую форму обучения, об организации правильной работы с учетом необходимых требований.

С 26 января школы и колледжи Карачаево-Черкесии переведены на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Вузам республики также рекомендовано перейти на удаленный режим работы.

Ранее в министерстве сообщили, что в школах КЧР работают более 5 тыс. учителей, педагогических работников дошкольного образования - более 1,7 тыс. человек, педагогических работников среднего профобразования более 600 человек, педагогов допобразования - около 1 тыс. человек.