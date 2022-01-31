Путин отметил, что Мережко обогатил культурную жизнь РФ самобытными творческими работами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования детям Виктора Мережко в связи со смертью народного артиста. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Еще одного из настоящих мастеров с нами не стало".

"Еще одного из настоящих мастеров с нами не стало". Никита Михалков — о Викторе Мережко

"Ушел из жизни Виктор Иванович Мережко - талантливый драматург, сценарист, режиссер, широко одаренный, неординарный человек. Он преданно, подвижнически служил своему призванию, многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами", - приводятся в сообщении слова президента.

Глава государства добавил, что разделяет с детьми сценариста постигшее горе. "Виктора Ивановича больше нет с нами, но остались его кинокартины и добрая память об этом мастере и созидателе", - отметил он.

Народный артист РФ Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет.