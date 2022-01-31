В каждом пятом регионе России массово переводят школы на удаленку из-за коронавируса

ТАСС, 31 января. Власти примерно 20% российских регионов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса начали массово переводить школы и средние специальные учебные заведения на дистанционное обучение, следует из подсчетов ТАСС на основе данных региональных администраций.

При этом, по данным Минпросвещения, на удаленке находятся только около 8% школьников, и на федеральном уровне переводить школы на дистанционное обучение не планируется. ТАСС разобрался, в каких регионах из-за "омикрона" решили отправить учащихся домой.

Общая ситуация

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, "омикрон" выявлен уже в 82 из 85 регионов России. О случаях заражения им не сообщалось только на Сахалине, Чукотке и в Тульской области.

Омикрон-штамм распространяется быстрее прочих штаммов и гораздо чаще заражает детей - в некоторых регионах, например в Оренбургской области, доля несовершеннолетних среди заболевших достигает 50%.

Хотя во многих субъектах Федерации власти заявляют, что необходимости в массовом переводе школ на удаленку нет, некоторые принимают такие решения. Одними из первых на дистанционное обучение перешли все школьники Бурятии, кроме учащихся девятых и одиннадцатых классов, а с четверга в Ставропольском крае домой отправятся все ученики с первого по восьмой класс включительно.

Где-то удаленку вводят не по возрастному, а по географическому принципу - так, в Оренбургской, Псковской, Тамбовской областях и Чувашии дистанционно учатся школьники в региональных центрах. В малых городах и селах формат образовательного процесса решили не менять.

Часть регионов дополняет эти меры другими ограничениями для несовершеннолетних. Например, в Петербурге со среды школьники не только отправятся на домашнее обучение, но и не смогут посещать кафе и рестораны (вход в музеи, кино и театры им уже запретили до 13 февраля).

Точечные закрытия

Большинство российских регионов продолжают бороться с распространением коронавируса среди школьников точечно. Так, в Томской области школа переводится на удаленку, если заразились 1% учеников или 10% педагогов, а в Пермском крае при выявлении хотя бы одного инфицированного на дистанционное обучение отправляется весь класс.

Кое-где такие "точечные" закрытия становятся масштабными: в Саратове на карантин закрыли уже половину школ, а в Воронежской и Челябинской областях - 1,1 тыс. и 1,4 тыс. классов соответственно.

Некоторые регионы предпочитают при этом не использовать слово "карантин" - как рассказал ТАСС министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, свыше 1,4 тыс. школьных классов в республики находятся "даже не на карантине, на разобщении".