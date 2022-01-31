Москалькова: служба пробации позволит выстроить новую систему мер помощи бывшим осужденным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Создание службы пробации в РФ позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи бывшим осужденным при их возвращении в общество. Об этом написала на своей странице в Instagram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В понедельник министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах создать в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2023 году службу пробации для помощи осужденным. Президент одобрил это предложение.

По словам Москальковой, "очень важно, что сегодня президент РФ поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН России для помощи осужденным". Она сообщила, что к ней поступают "многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низком размере единовременного денежного пособия при освобождении, о трудностях при получении жилья, в трудоустройстве, в медицинском обеспечении, а также от нуждающихся в юридической помощи".

"Сегодняшнее решение президента позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество", - написала Москалькова.