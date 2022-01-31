Число обращений по ковиду в вологодский кол-центр возросло втрое

ВОЛОГДА, 31 января. /ТАСС/. Количество обращений в региональный кол-центр Вологодской области на номер "122" увеличилось почти втрое - с 450 до более 1 200 в сутки. С 1 февраля количество операторов кол-центра возрастет с 20 до 30, еще 15 человек будут в резерве, сообщила в понедельник руководитель кол-центра Наталья Животикова.

"В прошлый понедельник мы приняли 454 звонка, в минувшую субботу - 1 223. Увеличилось и время ожидания ответа оператора - с 30 секунд до одной минуты, просим отнестись с пониманием. За последние два дня наблюдаем рост числа не дозвонившихся заявителей. Кол-центр работает с 8 до 20 часов ежедневно, всегда 20 операторов, с 1 февраля приступят к работе 30 операторов, еще 15 операторов подготовим для резерва", - сообщила руководитель линии "122" на оперативном совещании областного правительства.

Как проинформировал губернатор Олег Кувшинников, за 30 января принято уже 1 334 звонка. Чаще всего жители обращаются для вызова врача на дом, спрашивают, что делать после получения положительного теста на ковид и как пройти ПЦР-исследование, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. При этом сам глава региона находится на больничном с подтвержденным коронавирусом. Лечится дома, сообщал он 27 января.

Всего в Вологодской области выявлено 107 308 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 710, из них 25 госпитализированы. Выздоровели 97 900 человек, умерли 3 210. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи взрослым, и амбулаторной, и стационарной, за исключением медорганизаций по направлениям "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Вся медицинская помощь детям сохранена в полном объеме. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате для учреждений всех форм собственности, занятия возможны лишь онлайн. На 31 января первым компонентом вакцины привиты 610 888 человек, в том числе 96,5 тыс. прошли ревакцинацию. Охват прививками составляет 56,86% взрослого населения, регион занимает по этому показателю 53-е место среди субъектов РФ. План по вакцинации выполнен на 71%.