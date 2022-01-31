Отмена карантина и свобода от масок. Как отдельные страны ослабляют ковидные ограничения

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире достигли рекордно высокого уровня, однако отдельные страны в разных регионах планеты приступают к ослаблению санитарных ограничений. Поводом для этого служит как высокий уровень вакцинации населения, так и представление о том, что при заражении доминирующим в настоящее время омикрон-штаммом заболевание протекает в более легкой форме и в меньшей степени чревато смертельным исходом.
ТАСС собрал сведения о странах, которые уже приступили к ослаблению ограничений либо намереваются скоро это сделать.
Полностью либо частично
- Правительство Дании на фоне рекордно высокой заболеваемости, более чем в 50 раз превышающей уровень годичной давности, решило отменить с 1 февраля все ограничения, введенные в связи с пандемией. COVID-19 больше не будет относиться к категории заболеваний, которые являются критически опасными для общества. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации: 80,7% жителей Дании привиты двумя дозами, 60,3% уже получили бустерную дозу.
- В Австрии, где заболеваемость выше прошлогодней почти в 30 раз, с февраля начинается частичное ослабление ограничений. Так, с 5 февраля работу заведений общепита продлят на два часа, до полуночи, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек. С 12 февраля торговые центры можно будет посещать не только привитым и переболевшим. С 19 февраля для посещения ресторанов и кафе можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Одновременно в феврале вступает в силу закон об обязательной вакцинации населения в возрасте старше 18 лет.
- Отменить большинство ограничений, введенных из-за распространения омикрон-штамма, решили власти Великобритании. В частности, больше не требуется носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте и предъявлять электронное свидетельство о вакцинации при посещении массовых мероприятий и ночных клубов. Правительство также отозвало рекомендацию о переводе сотрудников на удаленную работу. Обе дозы вакцины получили 83,4% населения страны в возрасте от 12 лет, ревакцинацию прошли 63,6% жителей.
- Власти Греции также продлили часы работы заведений общепита и разрешили там музыку, но танцевать клиентам не разрешается, они могут лишь сидеть за столиками.
- В Финляндии с 1 февраля рестораны смогут работать до 21:00 и продавать алкоголь до 20:00, бары по-прежнему будут открыты лишь до 18 часов. По решению местных административных органов смогут возобновить работу театры, кинотеатры, выставки, спортзалы.
Приоткрывают границы
- Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в страну в составе организованных групп. Теперь россияне освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус.
- Правила въезда в страну изменили власти Великобритании. Отныне лицам, которые прошли полный курс вакцинации одобренными в стране препаратами, не понадобится сдавать при въезде какие-либо тесты. Для тех, кто не привит либо вакцинирован не одобренными препаратами, например "Спутником V", отменяется самоизоляция. Им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за два дня до поездки, и они должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия.
- Обязательный 10-дневный карантин для въезжающих отменили власти Норвегии. Ранее проходить карантин должны были въезжающие, которые не имели сертификата о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами или о перенесенном коронавирусе.
- Финляндия с февраля отменяет ограничения для приезжающих из стран Евросоюза, в том числе не входящих в Шенгенскую зону. Для остальных категорий путешественников ограничения сохраняются. В частности, для туристов из России границы Финляндии по-прежнему закрыты.
- Власти Кипра с 1 марта вводят новые правила, согласно которым вакцинированные либо имеющие свидетельство о перенесенном заболевании, вне зависимости от национальности, смогут въезжать без тестов и карантина. Однако, как подчеркнули в кабинете министров, эти правила будут распространяться только на тех, кто не привит противовирусными препаратами. При этом сертификат о вакцинации или выздоровлении будет считаться подходящим, если "он был выдан государственными органами", а въезжающие были привиты одобренными на Кипре вакцинами (в их число входит и "Спутник V", а также "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы).
- Власти Израиля приняли решение облегчить процедуру въезда в страну для вакцинированных "Спутником V" россиян, анализ на наличие антител можно будет делать на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий. Таким образом, россияне, вакцинированные за 14 и более дней до въезда, но не более 180 дней, смогут заранее подать необходимые документы на сайте Министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль.
- Во Вьетнаме вступил в силу новый регламент, в соответствии с которым иностранцы, а также вьетнамцы, живущие за границей, и их родственники с действующими долгосрочными въездными визами или видом на жительство вновь могут въезжать в страну без дополнительных согласований и получения специальных разрешений компетентных органов, отвечающих за противодействие эпидемии COVID-19.