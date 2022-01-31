Отмена карантина и свобода от масок. Как отдельные страны ослабляют ковидные ограничения

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире достигли рекордно высокого уровня, однако отдельные страны в разных регионах планеты приступают к ослаблению санитарных ограничений. Поводом для этого служит как высокий уровень вакцинации населения, так и представление о том, что при заражении доминирующим в настоящее время омикрон-штаммом заболевание протекает в более легкой форме и в меньшей степени чревато смертельным исходом.

ТАСС собрал сведения о странах, которые уже приступили к ослаблению ограничений либо намереваются скоро это сделать.

Полностью либо частично

Правительство Дании на фоне рекордно высокой заболеваемости, более чем в 50 раз превышающей уровень годичной давности, решило отменить с 1 февраля все ограничения, введенные в связи с пандемией. COVID-19 больше не будет относиться к категории заболеваний, которые являются критически опасными для общества. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации: 80,7% жителей Дании привиты двумя дозами, 60,3% уже получили бустерную дозу.

В Австрии, где заболеваемость выше прошлогодней почти в 30 раз, с февраля начинается частичное ослабление ограничений. Так, с 5 февраля работу заведений общепита продлят на два часа, до полуночи, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек. С 12 февраля торговые центры можно будет посещать не только привитым и переболевшим. С 19 февраля для посещения ресторанов и кафе можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Одновременно в феврале вступает в силу закон об обязательной вакцинации населения в возрасте старше 18 лет.

Отменить большинство ограничений, введенных из-за распространения омикрон-штамма, решили власти Великобритании. В частности, больше не требуется носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте и предъявлять электронное свидетельство о вакцинации при посещении массовых мероприятий и ночных клубов. Правительство также отозвало рекомендацию о переводе сотрудников на удаленную работу. Обе дозы вакцины получили 83,4% населения страны в возрасте от 12 лет, ревакцинацию прошли 63,6% жителей.

Власти Греции также продлили часы работы заведений общепита и разрешили там музыку, но танцевать клиентам не разрешается, они могут лишь сидеть за столиками.

В Финляндии с 1 февраля рестораны смогут работать до 21:00 и продавать алкоголь до 20:00, бары по-прежнему будут открыты лишь до 18 часов. По решению местных административных органов смогут возобновить работу театры, кинотеатры, выставки, спортзалы.

Приоткрывают границы