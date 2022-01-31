В Свердловской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 144%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 64 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 144,8% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Свердловской области за неделю с 24 по 30 января 2022 года зарегистрировано 64 857 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 144,8%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в структуре заболевших 48% составляют дети, максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от трех до шести лет. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 148,2%.

Ранее в департаменте образования Екатеринбурга сообщили ТАСС, что свыше 11% от общего числа классов в школах города переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса и ОРВИ.