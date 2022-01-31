Дворцовый мост в Петербурге украсит красная подсветка в честь китайского Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Праздничная подсветка красного цвета будет украшать Дворцовый мост в Санкт-Петербурге с 31 января по 15 февраля в честь китайского Нового года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по внешним связям города Арби Абубакаров на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"2022 год - это год Водяного тигра. Согласно лунному календарю, Новый год наступит 1 февраля 2022 года. Традиция отмечать в Санкт-Петербурге Новый год по восточному календарю началась в 2015 году, - рассказал Абубакаров. - Сегодня в 17:10 мск будет подключение декоративной красной подсветки Дворцового моста вплоть до 15 февраля".

Генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли напомнила, что Праздник весны - это "самый важный праздник для китайского народа", символизирующий его стремление к лучшей жизни. "Это праздник, который передает любовь, дружбу и надежду", - добавила она.

Подсветка моста станет частью общегородского фестиваля "Китайский Новый год - Веселый праздник весны", который пройдет в городе в восьмой раз. Большинство запланированных мероприятий из-за действующих ограничений пройдет в онлайн-формате. "[Фестиваль] стал нашей хорошей традицией, символом дружбы, взаимопонимания и надежды на лучшее. Мы благодарны нашим партнерам из народного правительства Шанхая - в этом году праздничный фестиваль проходит при их поддержке и поддержке генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге", - отметил губернатор Александр Беглов в видеопоздравлении, которое было показано на пресс-конференции.

С 31 января по 16 февраля генконсульство КНР в Санкт Петербурге и комитет по внешним связям города также проведут конкурс "Красный наряд Дворцового моста". Для участия необходимо снять на фоне подсвеченного моста яркое творческое видео в Tik-Tok на тему празднования китайского Нового года. Лучшие ролики будут отмечены призами.

Бизнес-форум и мероприятия для детей

Центральным событием фестиваля станет деловой форум, посвященный сотрудничеству Петербурга и Шанхая. Он состоится 11 февраля в бизнес-центре "Балтийская жемчужина". Как отметил Абубакаров, петербургские участники будут участвовать в нем очно, а партнеры из Шанхая - в онлайн-режиме. В числе вопросов, которые планируются к обсуждению, - торгово-экономическое взаимодействие двух городов, а также развитие фармацевтической отрасли в период пандемии COVID-19.

В рамках фестиваля также пройдет традиционный чемпионат по игре в шахматы Го, шестой по счету школьный фестиваль "Китайский новый год" и другие события. В школах города организуют конкурс на лучшую маску тигра - символа года, мастер-классы по изготовлению поделок с китайскими мотивами, открытые занятия по китайскому языку и другие мероприятия. В случае, если эпидситуация не позволит провести их в запланированный срок, события будут перенесены, но обязательно состоятся, заверили организаторы.

Финальным событием фестиваля станет российской-китайский онлайн-концерт. Его видеотрансляция начнется 18 февраля в 20:00 мск, запись останется доступной для всех желающих до 4 марта. Ссылка будет размещена на официальных ресурсах Комитета по внешним связям Санкт Петербурга.