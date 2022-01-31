В зимней экономической школе Сбера и ВШЭ пройдут обучение около 150 студентов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Зимняя экономическая школа Сбера и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) стартовала в очном и дистанционном формате, обучение пройдут 150 участников студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей".

"Зимняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ проводится в пятый раз и успела стать знаковой для участников олимпиады. Именно здесь многие студенты впервые открывают для себя практическую сторону своей специальности, посещают занятия с экспертами и топ-менеджерами Сбера, знакомятся с единомышленниками и устанавливают первые деловые связи. Ребята, присутствующие сегодня на открытии школы, уже заявили о себе, победив в конкурсе мотивационных писем. Призываю вас и дальше не бояться, смело двигаться к целям, непрерывно учиться", - обратился к участникам заместитель генерального директора платформы "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

По данным пресс-службы, в очном потоке экономической школы примут участие 100 студентов из 23 регионов страны, еще 50 студентов из 19 субъектов пройдут обучение онлайн. Приглашения на участие в школе получили участники олимпиады "Я - профессионал", победившие в конкурсе мотивационных писем.

В этом году школа посвящена теме экономики инноваций. В ходе занятий участники узнают об актуальных технологических трендах в экономике, инновациях в бизнес-моделях, а также о том, как придумывать продукты и услуги и разрабатывать их дизайн.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.