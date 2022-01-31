В Петербурге утилизировали более 3 млн куб. м снега с начала зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Снегоплавильные пункты Санкт-Петербурга утилизировали более 3 млн куб. метров снега с начала зимы - на 40% больше, чем за всю прошлую зиму. Ожидается, что текущий сезон станет самым снежным за все время работы пунктов, сообщили в пресс-службе предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".

"С начала зимнего сезона 2021-2022 "снежные" пункты города утилизировали 3 млн 55 тыс. кубометров снега. Это на 40% больше, чем за всю прошлую зиму - тогда снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты приняли 1 млн 800 тыс. кубометров снежных масс. Нынешний сезон может стать самым снежным за все время работы сооружений. Прошлый рекорд был поставлен в сезоне 2018-2019 - 3 млн 300 тыс. кубометров снега", - говорится в сообщении.

Пункты начали принимать снег с 24 ноября 2021 года. Отмечается, что этой зимой впервые за 10 лет работы пунктов несколько из них были заполнены на полную проектную мощность. Из-за этого 12 января были открыты два дополнительных снегоприемных пункта. Всего в городе работаю 11 снегоплавильных и шесть снегоприемных пунктов общей мощностью 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

Ранее циклоны "Мари" и "Надя" за минувшие четыре дня принесли в Санкт-Петербург свыше 25 см снега. Специалисты за это время вывезли с городских улиц свыше 13,5 тыс. самосвалов снежных масс - почти 272 тыс. куб. метров. В понедельник на уборку вышли 1 265 дворников и 1 026 единиц техники.