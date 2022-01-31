В Самарской области отменяются все массовые мероприятия

САМАРА, 31 января. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Самарской области отменил все массовые мероприятия для жителей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

"Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей. Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы", - говорится в сообщении.

При этом обучение в школах продолжится в очной форме, однако в случае ухудшения эпидемической обстановки в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом, уточнили в правительстве.

Отмечается, что ограничения вводятся на фоне пятикратного увеличения числа заболевших ковидом в регионе по сравнению с данными конца декабря 2021 года. В том числе зафиксировано 154 случая заражения "омикроном". Кроме того, ситуацию осложняет и беспрецедентно высокий уровень заболеваемости гриппом, отметили в правительстве.

Ранее власти также приостановили с 1 февраля плановую диспансеризацию и консультации узких специалистов из-за роста заболеваемости ковидом во всех возрастных группах и увеличения нагрузки на медработников. При этом в правительстве подчеркивали, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся. Кроме того, с 1 февраля на 2 недели с возможностью продления введены ограничения для несовершеннолетних на посещение культурных учреждений. Самарские пансионаты и детские дома перейдут в режим обсервации - их сотрудники будут работать по 14 дней.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 31 января, в Самарской области выявлено порядка 221,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили более 196 тыс. человек, около 6,7 тыс. пациентов умерли.