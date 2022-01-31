Число тестирований на ковид в Архангельской области за месяц увеличили в три раза

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /ТАСС/. Количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию в сутки в Архангельской области увеличилось почти в три раза по сравнению с началом года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации региона. На сегодня в день выполняется более восьми тысяч тестов.

"В Архангельской области тестирование на COVID-19 увеличилось практически втрое по сравнению с началом года. Более 8 тысяч тестов в день", - сказали в пресс-службе.

Ситуация с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции стала ключевым вопросом на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор области Александр Цыбульский. "Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой. Рост числа выявленных случаев заболеваемости COVID-19 связан в том числе с тем, что мы существенно увеличили объемы тестирования: вместо нормы в 3 500 тестов в сутки делаем 8 000, чтобы вовремя установить диагноз и не допускать дальнейшего распространения инфекции. Тем более что многие болеют практически бессимптомно", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона. В пресс-службе пояснили, что норматив в 3,5 тыс. тестов связан с количеством населения области. Все совещания в правительстве региона переведены в онлайн-формат.

Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Герштанский, дополнительные экспресс-тесты выданы специалистам скорой помощи в районах, чтобы они, приехав по вызову, оперативно могли выявить у пациента наличие коронавирусной инфекции и обеспечить заболевшего лекарствами, тем самым сократив количество посещений больного. Цыбульский дал поручение областному Минздраву в течение недели проработать вопрос о возможном открытии специальных мобильных пунктов, где люди с признаками ОРВИ смогут сделать экспресс-тест на COVID-19.

За последнюю неделю в области произошел резкий рост заболеваемости ковидом, в сутки выявляется около двух тысяч случаев. К работе в терапевтических отделениях привлекаются врачи узкой специализации. На помощь врачам пришли клинические ординаторы и студенты шестого курса Северного государственного медицинского университета. Вместе с врачами трудятся около 50 человек, все они прошли дополнительное 36-часовое целевое обучение по работе с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что в пределах агломерации Архангельск - Северодвинск - Новодвинск для пациентов, которым необходима госпитализация, прорабатывается маршрутизация в рамках агломерации таким образом, чтобы нагрузка на врачей была равномерной. "Если, например, в Архангельске нагрузка на медиков в стационарах высокая, а в Северодвинске довольно много свободных коек, то распределять пациентов будем равномерно", - написал он в своем аккаунте.

Всего с начала пандемии в Архангельской области выявлено 139 885 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 1 968 случаев; 120 336 человек выздоровели, 2 011 умерли.