Предприятия Чувашии предоставили медикам порядка 30 автомобилей для доставки лекарств

ТАСС, 31 января. Медицинские работники Чувашии безвозмездно получили в помощь для проведения тестирования пациентов на коронавирус на дому и доставки лекарств порядка 30 автомобилей с водителями от предприятий региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"На оказание помощи медработникам выделено порядка 30 машин с водителями. Они будут возить медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования и доставки лекарств", - отмечается в сообщении.

Автомобили на безвозмездной основе предоставили предприятия Чувашии и агрегаторы такси. В их числе ООО "АКС", ООО "Круиз", АО "Элара", ООО "Промышленный оператор "Концерн Тракторные заводы", АО "Чебоксарский электроаппаратный завод", ПАО "Химпром", АО "Завод "Электроприбор", АО "Фирма "Август", ООО "Хевел", муниципальное предприятие "Чебоксарские городские электрические сети", а также индивидуальные предприниматели ИП Назарова Е. А., ИП Якимов В. В. и другие.

Такое решение было принято в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом в Чувашии. Амбулаторная служба больницы испытывает большие нагрузки, потребность в автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому высока. Медицинские центры помощи пациентам с коронавирусом и с признаками ОРВИ в республике перешли на режим работы без выходных.

Показатель заражения коронавирусом на прошлой неделе в Чувашии вырос по сравнению с предыдущей в 2,5 раза. Основная доля пациентов приходится на город Чебоксары - 50% от общего числа. Уровень распространения в столице Чувашии выше среднереспубликанских значений на 24%.