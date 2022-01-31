В Нижегородской области планируют открыть пять центров онкологической помощи до 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) планируют открыть в пяти населенных пунктах Нижегородской области до 2024 года, сообщил во время круглого стола, посвященного профилактике онкологических заболеваний в регионе, главный внештатный специалист онколог области Сергей Гамаюнов.

"Мы развиваем сеть ЦАОПов, в прошлом году было открыто два - в Выксе и Кстово, до конца 2024 года будет открыто еще пять", - сказал Гамаюнов.

Так, в 2022 году центры планируется открыть в Починках и Шахунье, в 2023 году - в Городцев, в 2024 году - в Лысково и Сергаче. В учреждениях выполняется диагностика, диспансерное наблюдение, осуществляется реабилитация, оказывается паллиативная помощь.

По словам Гамаюнова, главной задачей сейчас является вопрос обеспечения таких центров кадрами. Ранее такие центры появились также в Павлово, Арзамасе, Балахне, Семенове и в городе Бор.

Круглый стол состоялся в рамках федерального проекта "Онкопатруль". Организаторами обсуждения выступила Общественная палата Нижегородской области, Всероссийская общественная организация помощи пациентам (ВООПП) "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.