Ингушетия в 2022 году получит 20 млн рублей на создание открытой "умной" спортплощадки

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Республика Ингушетия в 2022 году получит субсидию из федерального бюджета в размере 20 млн рублей на создание умной спортплощадки открытого типа в городе Сунже. Об этом ТАСС рассказал министр спорта региона Али Дошхоклоев.

"В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" наша республика получит 120 млн рублей в течение трех лет. Средства выделяются для создания в регионе "умных" спортплощадок и модульных спортивных залов. В этом году мы получим 20 млн рублей и благодаря этой субсидии возведем в городе Сунже "умную" спортплощадку", - сказал Дошхоклоев.

По его словам, спортивная площадка будет открытого типа с освещением и возможностью доступа в интернет.

"В 2023 году республика уже получит 60 млн рублей и в 2024 году - 40 млн рублей. Создание новых спортобъектов вместе с той работой, что проводится в рамках нацпроекта "Демография" позволит нам повысить уровень и количество молодежи, занимающейся спортом, а также, ведущей здоровый образ жизни", - добавил министр.

Ранее Дошхоклоев сообщал ТАСС, что по итогам 2021 года процент занимающихся в регионе физкультурой и спортом превысил 32%.

Новый федеральный проект "Бизнес-спринт" входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.