Посол России на китайском языке поздравил жителей КНР с наступающим Новым годом

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Посол РФ в КНР Андрей Денисов поздравил жителей Китая с Новым годом по лунному календарю, который наступит в ночь на вторник. Видео с его поздравлением опубликовано в понедельник на официальной странице посольства РФ в КНР во "ВКонтакте".

От лица жителей России Денисов поздравил китайский народ с наступающим годом Тигра, пожелал здоровья, семейного благополучия, богатства, удачи во всех делах и "тигриного могущества".

Новый год по лунному календарю наступит 1 февраля и продлится до 21 января 2023 года. Его покровителем будет синий водяной тигр.