Фадеев обратился в прокуратуру из-за плакатов в подъезде дома матери Каляпина

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в прокуратуру Нижегородской области из-за плакатов, обнаруженных в подъезде дома матери члена совета Игоря Каляпина. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

Как сообщает Telegram-канал СПЧ, на расклеенных неизвестными плакатах Каляпин назван иноагентом и защитником террористов.

"Мы решили обратиться к прокурору Нижегородской области. Да, это Каляпина трудно задеть такими объявлениями, но матери 84 года, вот в чем дело. Не знаю, в каком она состоянии. Это позорное действие. Можно не любить Каляпина, можно бороться с ним, но не такими позорными действиями", - сказал Фадеев.