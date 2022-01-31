Организаторы ЕГЭ обновили задания по математике

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Организаторы ЕГЭ обновили экзаменационные материалы по математике, сообщили в понедельник в Рособрнадзоре.

"В экзамене по математике базового уровня, который предстоит сдавать тем, для кого математика не является одним из вступительных испытаний при поступлении в вуз, добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача и усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии, изменен порядок заданий и максимальный первичный балл. В экзаменационную работу добавлены задание №5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание №20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что из ЕГЭ по математике профильного уровня убран ряд заданий базового уровня сложности и добавлены задания, позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки. Так, исключены задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. Добавлены алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности. "Также была скорректирована система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом", - добавили в ведомстве.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что обновленные контрольные измерительные материалы ЕГЭ в больше степени ориентированы не на проверку предметных знаний, а на умение их использовать для решения различных познавательных и практических задач.

Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в 2022 году у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.