Уровень оказываемых цифровых госуслуг в Калужской области достиг почти 98%

КАЛУГА, 31 января. /ТАСС/. Уровень государственных услуг, оказываемых в цифровом формате в Калужской области, достиг почти 98%. До конца текущего года в электронный вид планируется перевести сто процентов самых популярных услуг у населения, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"На конец 2021 года доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, превысила 97,8 %. <…> Приоритетными задачами на 2022 году станут: обеспечение доли массовых социально-значимых услуг в электронном виде на уровне 100%, сокращение сроков оказания услуг при подаче заявления", - говорится в сообщении.

Как отметил сегодня на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша, абсолютный переход на дистанционный формат получения госуслуг в регионе будет завершен до конца 2024 года. "Это [госуслуги] абсолютно неотъемлемая часть нашей жизни. Мы видим, и пандемия нас к этому подтолкнула, насколько это востребованный сервис. Прошу обратить внимание на эту работу, технические возможности для этого у нас есть", - сказал глава региона.

По данным областного правительства, всего в прошлом году портал госуслуг поступило и было обработано более 48 тыс. заявлений, число пользователей сервиса выросло на 145 тыс. человек. Самыми популярными стали услуги по назначению ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет, запись в детский сад и школу, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов

Задача перевода самых популярных госуслуг в электронный вид поставлена президентом России Владимиром Путиным. Реализация этой задачи ведется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика России".