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Пандемия COVID-19

Инфекционный центр в Курске примет первых пациентов с ковидом 1 февраля

Корпус рассчитан на 232 места

КУРСК, 31 января. /ТАСС/. Инфекционный корпус Курской областной клинической больницы, переданный медикам в декабре 2021 года для лечения больных с коронавирусом, примет первых пациентов 1 февраля, сообщил на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Андрей Белостоцкий.

Строительство инфекционного корпуса областной больницы в Курске для лечения пациентов с коронавирусом началось в январе 2021 года и завершилось в декабре. Корпус рассчитан на 232 места, в том числе 24 реанимационных. Корпус состоит из семи отделений, общая площадь зданий - около 23 тыс. кв. м, на строительство центра направили более 3,2 млрд рублей.

"С завтрашнего дня открывается два стационара - инфекционный центр и туберкулезный корпус, то есть дополнительно открываем 324 койки. Первые пациенты завтра там появятся", - сказал Белостоцкий, отметив, что к концу января свободный коечный фонд для пациентов с ковидом превышает 700 коек.

Как отметил замгубернатора региона, на фоне роста заболеваемости в Курской области отмечается снижение числа госпитализаций с 40 до 12-15% от общего числа пациентов с ковидом, выявленных за сутки. В понедельник в регионе подтвердили первые случаи омикрон-штамма коронавируса.

С начала пандемии в Курской области выявлено 86 962 случая заражения коронавирусом, 2 183 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 679 тыс. человек. Регион достиг 95% от плана по вакцинации населения.

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РоссияПандемия COVID-19
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