Заполняемость ковидных коек на Ставрополье выросла на 15% за два дня

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Заполняемость коек в медучреждениях, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, за выходные увеличилась на Ставрополье на 15%. Об этом сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

"За прошедшие выходные у нас, к сожалению, на 15% выросла заполняемость коек. Первое, что необходимо сделать - возвращать ранее разворачиваемые койки в работу по профилю коронавирусной инфекции <…> и не допускать снижение запаса ниже 20%", - сказал он в видеозаписи, опубликованной на странице Владимирова Instagram.

По данным краевого оперативного штаба, лечение в стационарах на Ставрополье получают 2 856 пациентов с коронавирусом. Койки, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусом, свободны на 16%.

Как сообщалось, глава региона поручил в ближайшие дни развернуть в крае как минимум 800 дополнительных коек для взрослых и 100 коек для детей. В видеозаписи Владимиров отметил, что в регионе "нужно задумываться об отдельном ковидном госпитале для лечения детей".

За все время пандемии в крае зарегистрировано 143 737 случаев заражения, скончались 6 457 человек. В общей сложности от коронавируса вылечились 125 426 пациентов. Ранее в краевом Минздраве сообщали, что с появлением в крае штамма коронавируса "омикрон" суточная заражаемость значительно выросла, но это не сказывалось кардинальным образом на загрузке ковидных госпиталей.