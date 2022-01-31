Ташкентский зоопарк сделал бесплатным вход для девочки, пострадавшей от падения в вольер

ТАШКЕНТ, 31 января. /ТАСС/. Зоопарк Ташкента сделал пожизненно бесплатным вход для девочки, которая находится в больнице после того, как была сброшена матерью в вольер с медведем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

"Настроение у девочки хорошее, она развлекает медсестер стихотворениями, а мы, в свою очередь, порадовали ее подарками. Дополнительно ей и ее брату мы решили сделать бесплатный вход в Ташкентский зоопарк навсегда", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по прибытии в больницу девочка была помещена в отделение детской травматологической хирургии и нейрохирургии, где постоянно находилась под наблюдением врачей. "На данный момент она находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается как стабильное", - сообщил врач Собир Тохирович. По его словам, "проведено контрольное обследование в динамике", также делается "все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия".

Ранее в понедельник телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что состояние трехлетней девочки опасности не вызывает, она находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

28 января около 12:00 (10:00 мск) молодая женщина на глазах у окружающих сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, ребенок упал к хищнику с высоты почти пять метров. Как сообщила администрация зоопарка, кавказский бурый медведь по кличке Зузу "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел". Специалисты быстро среагировали и стали заманивать хищника во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел. Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. По данным пресс-службы зоопарка, при первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у девочки обнаружено не было.

Из показаний матери правоохранительным органам стало известно, что женщина в последнее время находилась в глубокой депрессии из-за того, что отец ребенка оставил семью и уехал в Россию. Отмечается, что 31-летняя женщина проживает с двумя малолетними детьми в доме отца, она работает в одном из вузов столицы Узбекистана. По данным телеканала, в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах).