В Хорватии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма коронавируса

ЗАГРЕБ, 31 января. /ТАСС/. Первые пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2 зафиксированы в Хорватии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Хорватском институте общественного здравоохранения.

"В Хорватии на сегодняшний день путем секвенирования (определение структуры штамма - прим. ТАСС) подтверждено пять образцов положительных на [наличие] подварианта [штамма] "омикрон" BA.2", - отметили в учреждении.

При этом хорватские специалисты солидарны с коллегами из других стран в том, что новая версия омикрон-штамма не должна поставить под вопрос эффективность существующих вакцин.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрировано более 937 тыс. заболевших, свыше 860 тыс. инфицированных выздоровели, в результате последствий заражения умерли 13 827 человек.