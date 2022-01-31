YouTube разблокировал канал "Русского Радио"

"После многочисленных просьб со стороны пользователей, сотен публикаций в СМИ, а также требований со стороны Роскомнадзора YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", доступ к которым был закрыт для посетителей сервиса в разгар новогодних праздников", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, YouTube объяснил блокировку нарушением норм сообщества и обращением неизвестной фирмы, которая разместила аудиовизуальные материалы в своем YouTube-канале раньше, чем они появились на канале "Русского Радио". Радиостанция направила видеохостингу все соответствующие документы, подтверждающие правомерность публикации спорного контента.

24 января Роскомнадзор также направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные на каналы ограничения и дать разъяснения о причинах блокировки.

"В результате каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" на видеохостинге YouTube были восстановлены в полном объеме. Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют", - указали в пресс-службе.