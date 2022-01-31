Студентов ВШЭ не планируют переводить на дистанционное обучение

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) начали обучение после новогодних каникул в офлайн-формате, переводить их на дистанционное обучение пока не планируется. Изменить ситуацию может только введение новых ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции, заявил в понедельник ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

"В Вышке нет семестров: студенты учатся с начала января, идет третий модуль. В конце октября начало второго модуля совпало с очередной волной коронавирусной инфекции. И мы приняли решение весь второй модуль провести онлайн. Третий модуль сразу после новогодних каникул начали в офлайне и пока планируем сохранять этот режим, если на государственном уровне не будет принято каких-либо новых ограничений", - сказал он в интервью "Российской газете".

При этом технологически во ВШЭ готовы к переходу на дистанционное обучение, отметил ректор. "Если волна "омикрона" все же вынудит уйти в дистант, то технологически мы готовы: за время пандемии накоплен большой опыт быстрых переходов из онлайна в офлайн и наоборот, каких-либо проблем для учебного процесса не возникнет. Думаю, сегодня все большие университеты готовы к работе в онлайн-формате", - заявил он.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС, что порядка 10% вузов РФ используют сегодня исключительно дистанционный формат обучения, почти 90% - смешанный. Вакцинацию от коронавируса прошли более 82% сотрудников вузов и почти 52% студентов очной формы обучения.

Кроме того, согласно действующим нормам, подведомственные министерству вузы могут "самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий", отметили в Минобрнауки.