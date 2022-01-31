Власти Ставрополья планируют создать 1,6 тыс. мест в детских садах в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены построить в регионе 13 детских садов в 2022 году, которые смогут принять более 1,6 тыс. детей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края Владимира Владимирова. Показатель на 60% превышает уровень прошлого года.

"Повышение доступности детских садов, снижение нагрузки на них остается одним из приоритетов нашей работы. В прошлом году на Ставрополье мы создали 1 035 дополнительных мест в детсадах. В этом планируем построить 13 детских дошкольных учреждений на 1 695 мест. Работа продолжается", - цитирует пресс-служба Владимирова по итогам рабочей поездки в Кисловодск.

В городе-курорте глава региона посетил построенный в конце 2021 года детский сад. В здании завершают установку мебели и монтаж оборудования. Планируется, что принимать детей учреждение начнет в конце февраля 2022 года. В правительстве региона отмечают, что в садике появятся ясельные группы. Раньше подобных групп в этой части города не было, родителям приходилось возить детей в другие микрорайоны.

Ранее Владимиров сообщал журналистам, что власти намерены в 2022 году обеспечить все заявки на места в ясельных группах в детских садах. На очереди в группы младшего возраста насчитывалось 4 320 человек. Активное строительство детских садов с ясельными группами начали в Ставропольском крае в 2019 году по национальному проекту "Демография". Создание садиков в регионе идет также за счет краевых и окружных программ.