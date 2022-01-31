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Власти Кубани заявили, что запуск международного круизного сообщения увеличит турпоток

Морской порт Сочи способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно

ТАСС, 31 января. Власти Краснодарского края считают, что запуск международного круизного сообщения из Сочи по Черному и Средиземному морям позволит увеличить турпоток на курорты региона и положительно отразится на экономике региона. Об этом сообщила  журналистам врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Международное морское круизное сообщение из Сочи по Черному и Средиземному морям планируется запустить в апреле 2022 года, путешествия будут проходить на лайнере "Астория Гранде", он рассчитан на 1 382 пассажиров, продолжительность круиза - 14 ночей, за это время лайнер посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, Трабзон и другие порты Средиземного моря.

"Мы видим огромный потенциал и самого порта в Сочи, и круизного туризма в целом. Мы понимаем огромный эффект для экономики - мы посчитали, что каждое судно, заходя в порт Сочи, приносит сопутствующему бизнесу не менее 1 млн рублей", - сказала Золотухина.

Она отметила, что в период перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в крае была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 гг. более 90 тыс. иностранных туристов посетили Сочи и Краснодарский край, затем круизное сообщение было прервано, позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение с Сочи. По ее словам, развитие круизного туризма отразится и на увеличении туристического потока в Краснодарский край.

В свою очередь директор по продукту, продажам и маркетингу компании Astoria Grande Игорь Глухов отметил, что по задумке проекта по окончании путешествия пассажиру круиза будет предложена одно-двухдневная программа отдыха в Сочи с размещением. По его словам, запуск международного круизного сообщения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Сочи и привлечению инвестиций в круизную инфраструктуру. "Это пилотный проект, надеемся, что развитие этого проекта позволит создать устойчивый пассажиропоток российского круизного туризма и создаст условия для строительства на российских вервях современных пассажирских судов", - добавил Глухов.

Он также добавил, что отправиться в круиз смогут только вакцинированные от коронавируса туристы, также обязательным будет предъявление ПЦР-теста.

Морпорт Сочи

Морской порт Сочи способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно, в том числе два лайнера длиной более 300 метров, рассчитанных на 3,5 тысячи пассажиров. Ожидается, что за круизный сезон 2022 года курорт посетит более 20 тысяч туристов лайнера Astoria Grande.

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