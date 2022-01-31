Власти Кубани заявили, что запуск международного круизного сообщения увеличит турпоток

ТАСС, 31 января. Власти Краснодарского края считают, что запуск международного круизного сообщения из Сочи по Черному и Средиземному морям позволит увеличить турпоток на курорты региона и положительно отразится на экономике региона. Об этом сообщила журналистам врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Международное морское круизное сообщение из Сочи по Черному и Средиземному морям планируется запустить в апреле 2022 года, путешествия будут проходить на лайнере "Астория Гранде", он рассчитан на 1 382 пассажиров, продолжительность круиза - 14 ночей, за это время лайнер посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, Трабзон и другие порты Средиземного моря.

"Мы видим огромный потенциал и самого порта в Сочи, и круизного туризма в целом. Мы понимаем огромный эффект для экономики - мы посчитали, что каждое судно, заходя в порт Сочи, приносит сопутствующему бизнесу не менее 1 млн рублей", - сказала Золотухина.

Она отметила, что в период перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в крае была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 гг. более 90 тыс. иностранных туристов посетили Сочи и Краснодарский край, затем круизное сообщение было прервано, позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение с Сочи. По ее словам, развитие круизного туризма отразится и на увеличении туристического потока в Краснодарский край.

В свою очередь директор по продукту, продажам и маркетингу компании Astoria Grande Игорь Глухов отметил, что по задумке проекта по окончании путешествия пассажиру круиза будет предложена одно-двухдневная программа отдыха в Сочи с размещением. По его словам, запуск международного круизного сообщения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Сочи и привлечению инвестиций в круизную инфраструктуру. "Это пилотный проект, надеемся, что развитие этого проекта позволит создать устойчивый пассажиропоток российского круизного туризма и создаст условия для строительства на российских вервях современных пассажирских судов", - добавил Глухов.

Он также добавил, что отправиться в круиз смогут только вакцинированные от коронавируса туристы, также обязательным будет предъявление ПЦР-теста.

Морпорт Сочи

Морской порт Сочи способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно, в том числе два лайнера длиной более 300 метров, рассчитанных на 3,5 тысячи пассажиров. Ожидается, что за круизный сезон 2022 года курорт посетит более 20 тысяч туристов лайнера Astoria Grande.