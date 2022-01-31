Показатель выявления онкозаболеваний в Нижегородской области вышел на доковидный уровень

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Показатель выявления онкозаболеваний, в том числе на ранней стадии, в Нижегородской области вернулся к доковидному, сообщил во время круглого стола, посвященного профилактике таких заболеваний в регионе, главный внештатный специалист-онколог области Сергей Гамаюнов.

Как сообщила во время обсуждения вопроса член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Боровова, в 2020 году в России и мире заметно снизился показатель выявления злокачественных новообразований. Так, если в 2019 году в РФ выявляли около 640 тыс. случаев, то в 2020 году из-за большой загрузки системы здравоохранения только чуть больше 230 тыс. случаев. Боровова добавила, что такого быть не должно.

"Что касается заболеваемости и раннего выявления злокачественных новообразований, безусловно, ситуация с ковидом в 2020 году существенно повлияла на количество вновь выявленных новообразований. <…> Но данные 2021 года показывают, что мы вышли на доковидный 2019 год", - сказал Гамаюнов.

Он добавил, что это свидетельствует о хорошей работе первичного звена здравоохранения и онкологической службы области.

Из представленных онкологом данных, в 2019 году в регионе выявляли свыше 500 случаев на 100 тыс. человек, в 2020 году показатель снизился до 460 случаев, но в 2021 году превысил уровень 2020 года.

Круглый стол состоялся в рамках федерального проекта "Онкопатруль". Организаторами обсуждения выступила Общественная палата Нижегородской области, Всероссийская общественная организация помощи пациентам (ВООПП) Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.