Крупный контакт-центр "122" по коронавирусу начал работу в Нальчике

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Новый крупный контакт-центр для консультаций по вопросам коронавируса с коротким номером "112" открыт в Нальчике, сообщил в понедельник глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

"В Нальчике начал работу новый крупный контакт-центр "122" по коронавирусу. Его задача в условиях интенсивного роста заболеваемости обеспечить оперативную и эффективную обратную связь с жителями республики. К линии подключены все поликлиники и больницы, на базе которых функционируют госпитали особо опасных инфекций, звонки принимают более 20 операторов", - написал Коков на своей странице в Instagram.

Он отметил, что при необходимости количество специалистов будет увеличено, для работы также привлечены ординаторы и студенты старших курсов медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета. "Здесь же развернут консультационный центр, врачи Медицинского консультативно-диагностического центра Минздрава КБР проводят консультации по телефону или по видеосвязи. Аналогичные кол-центры функционируют и на базе медорганизаций. За прошедшую неделю количество звонков на номер "122" увеличилось более чем в четыре раза", - добавил глава республики.

Достаточно набрать короткий номер, и операторы по чек-листам определят, нуждается ли пациент в вызове скорой помощи, необходим ли выезд амбулаторной бригады на дом или достаточно дистанционной консультации и аудиоконтроля врача контакт-центра, добавил он. Данная мера в условиях стремительного роста числа заболевших и с учетом того, что большинство переносят болезнь в легкой форме, позволит более рационально использовать ресурсы здравоохранения, считает Коков.

"Чтобы на раннем этапе выявлять заболевших, увеличен охват тестированием более чем в два раза - это порядка 5-6 тыс. тестов ежесуточно. За счет этого выявляется больше больных, среди которых много бессимптомных либо с начальными симптомами. В настоящее время около 10 тыс. пациентов находятся на амбулаторном лечении, диагноз подтвержден у 8 тыс. человек, в госпиталях получают помощь больше 600 пациентов, 150 из них - дети", - уточнил Коков.