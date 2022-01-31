МЧС может наградить студентов, спасших девушку при пожаре на юге Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичный главк МЧС рассматривает вопрос о награждении граждан, которые спасли девушку из квартиры, горевшей в субботу на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"В Главном управлении МЧС России по городу Москве рассматривается вопрос о награждении граждан, спасших девушку на пожаре 29 января", - сказали в ведомстве.

В субботу на Дорожной улице произошел пожар в квартире. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Из дома были спасены 12 человек, включая одного ребенка.

Как следует из опубликованного в СМИ видео пожара, одну девушку спасли двое студентов. Они оказались отрезанными дымом в квартире. Не испугавшись высоты, открыли окно и стали стучаться к стекло соседям. Когда им открыли, молодые люди помогли перебраться девушке через окно и перелезли сами.