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Пандемия COVID-19

Руководство Минздрава Польши ушло на самоизоляцию

Коронавирус был обнаружен у заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краски, а также у нескольких офицеров, охраняющих главу Минздрава Адама Недзельского

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Руководство Министерства здравоохранения Польши приняло решение уйти на самоизоляцию. Об этом сообщается в понедельник в Twitter этого ведомства.

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"Руководство Министерства здравоохранения, принимая во внимание здоровье других, воздержится от любых контактов со всеми, не имеющими отношения к Минздраву", - говорится в сообщении.

Решение о прекращении контактов с посторонними лицами было принято в связи с тем, что в понедельник коронавирус был обнаружен у заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краски, а также у нескольких офицеров, охраняющих главу Минздрава Адама Недзельского.

За истекшие сутки COVID-19 был выявлен у 33 480 жителей Польши. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 4 886 154 человека. Количество летальных исходов составило 105 194.

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ПольшаПандемия COVID-19
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