Инвестор вложит 200 млн рублей в строительство проезда у "Лахта-центра" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Компания "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" построит проезд у "Лахта-центра" в Петербурге, объем инвестиций - 200 млн рублей. Предоставление компании земельного участка под строительство проезда было одобрено на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного в понедельник.

"Предоставление ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в аренду земельного участка под строительство внутриквартального проезда рядом с "Лахта-центром" одобрено на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Инвестор планирует построить внутриквартальный проезд протяженностью 150 метров и безвозмездно передать его городу. Кроме того, в бюджет города будет перечислена арендная плата - 1,5% от кадастровой стоимости объекта. Инвестиции в проект составят 200 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор подчеркнул, что проезд необходим, так как он обеспечит транспортную доступность экогалереи и культурно-исторического центра "Полтава" ПАО "Газпром". "Новый проезд дополнит улично-дорожную сеть в районе "Лахта-центра", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Власти города на совещании также одобрили проект планировки территории для строительства трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - Шушары - Славянка" протяженностью 21 км. Строительство линии планируется начать в этом году и завершить в 2024 году. Проект предусматривает создание трамвайной линии, депо, остановочных павильонов и других объектов.