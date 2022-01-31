Регулятор США полностью одобрил использование препарата компании Moderna от коронавируса

ТАСС, 31 января. Компания Moderna получила полное одобрение на использование вакцины против коронавируса Spikevax для лиц старше 18 лет со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе на сайте компании.

"Это важная веха в истории Moderna, так как это наш первый продукт, получивший лицензию в США", - заявил глава компании Стефан Бансель.

Ранее вакцина Spikevax была одобрена лишь для экстренного применения. Это подразумевало, что препарат мог использоваться для лечения или профилактики опасных для жизни заболеваний только во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и при отсутствии одобренных и доступных альтернатив.

Помимо препарата Moderna, полное одобрение в США ранее получила вакцина Comirnaty, разработанная американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.