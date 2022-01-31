Губернатор Орловской области Клычков вернулся к работе после перенесенного коронавируса

ТАСС, 31 января. Губернатор Орловской области Андрей Клычков приступил к работе после перенесенного коронавируса. О возвращении к своим обязанностям глава региона сообщил во время прямого эфира в Instagram.

"Сегодня вышел на работу после ковида", - сказал губернатор.

19 января Клычков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Положительный результат теста также пришел членам его семьи, кроме старших сыновей. Глава региона лечился дома, по его словам, болезнь протекала подобно гриппу. "12 дней - и на работе", - добавил Клычков.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 68 708 случаев заражения коронавирусом, из них 540 - за последние сутки, 1 621 пациент умер. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,7%.