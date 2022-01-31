Депутату саратовской облдумы от КПРФ Бондаренко назначен штраф в размере 300 тыс. рублей

ТАСС, 31 января. Волжский районный суд назначил административный штраф в размере 300 тыс. рублей депутату саратовской областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По выходу из совещательной комнаты суд признал Бондаренко виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

Согласно картотеке дел, в понедельник рассматривалось административное дело в отношении Николая Бондаренко, привлекаемого по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").