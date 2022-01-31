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Пандемия COVID-19

Премьер Грузии во второй раз заразился коронавирусом

Ираклий Гарибашвили продолжит работать в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился штаммом "омикрон" коронавируса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

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"У Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус. Премьер-министр продолжит работать в дистанционном режиме. У премьер-министра Грузии подтвердился омикрон-штамм. Глава правительства чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении.

Это уже второй случай заражения коронавирусом премьер-министром. Впервые глава грузинского правительства перенес инфекцию в апреле 2021 года. В сентябре прошлого года Гарибашвили привился от коронавируса.

Теги
ГрузияГарибашвили, ИраклийПандемия COVID-19
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