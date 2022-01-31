Президент Узбекистана подписал указ о помиловании свыше 60 заключенных

ТАШКЕНТ, 31 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 63 осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Узбекистан-24".

По его данным, помилованы лица, которые "раскаялись в содеянном и встали на путь исправления". В соответствии с указом, 44 человека вышли на свободу, а 19 заключенным сократили тюремные сроки.

По возвращении домой вышедшие на свободу осужденные будут поставлены на учет в службе пробации, им помогут в социальной адаптации и трудоустройстве, окажут единовременную материальную помощь. По данным телеканала, помилованные перед выходом на свободу прошли обучение и получили сертификаты об обучении различным профессиям.

В декабре минувшего года Мирзиёев своим указом помиловал 182 человека.