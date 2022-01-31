Эксперт: в РФ нужно активнее разъяснять пользу профосмотров в выявлении и лечении рака

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Работу по разъяснению возможности предотвращения онкологических заболеваний за счет прохождения диспансеризации и профосмотров необходимо усилить в России, считает директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Сейчас я вижу основную проблему в том, чтобы разъяснять, повышать грамотность, объяснять нашим гражданам, что необходимо прийти на профилактический осмотр. Если сам пациент не придет, то врач не сможет его заставить. Конечно, за эти два года [пандемии] мы отодвинуты очень серьезно в нашей профилактической работе, <…> поэтому нам надо будет возобновлять все то, что мы сделали и наладили к концу 2019 года", - сказала Драпкина.

Она отметила, что сейчас в России благодаря скринингу можно на ранней стадии выявить семь видов онкозаболеваний. "Если все делать правильно, так как написано в нормативных документах, то рак, который является предметом скрининга, он будет успешно выявлен, и по каждому из этих видов онкологических заболеваний существует специфическое лечение довольно успешное", - добавила Драпкина.

Это мнение разделяет член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. При этом, по ее словам, необходимо повышать в том числе уровень знаний врачей.

"Действительно, у нас очень часто не хватает достаточного информирования населения, а самое главное, врачам - знания полного объема осмотра, который они должны пациенту провести, потому что со стороны сообщества пациентов мы ровно также получаем жалобы", - сказала Боровова.

Круглый стол состоялся в рамках федерального проекта "Онкопатруль". Организаторами обсуждения выступила Общественная палата Нижегородской области, Всероссийская общественная организация помощи пациентам (ВООПП) Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.