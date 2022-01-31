Британские власти пересмотрят требование об обязательной вакцинации врачей

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британское правительство намерено пересмотреть введенное в ноябре требование об обязательной вакцинации медицинских и соцработников от коронавируса. Об этом заявил в понедельник в парламенте глава Минздрава страны Саджид Джавид.

"Был риск, что [среди медработников] всегда будут те, кто не захотят сделать выбор ответственного человека и останутся невакцинированными, тем самым приняв решение прекратить работу в сферах здравоохранения и ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Хотя решения покинуть свои должности - это исключительно их решения, нам необходимо учитывать воздействие на рынок труда применительно к Национальной системе здравоохранения и сфере ухода, - сказал Джавид, подчеркнув, что введение обязательной вакцинации для представителей этих профессий было верным шагом "с учетом смертоносности дельта-штамма". <…> Принимая во внимание тот факт, что "дельту" вытеснил штамм "омикрон", совершенно естественно вернуться к вопросу о том, должна ли быть вакцинация обязательным условием допуска к работе".

Как указал министр, вопрос об отмене прописанного в законе требования будет вскоре поставлен перед экспертами и членами парламента. По его словам, правительство готово изменить закон, если такое решение найдет поддержку среди депутатов. При этом он подчеркнул, что тема обязательной вакцинации медиков может быть поднята снова в случае появления более опасных штаммов коронавируса.

Министр также заявил, что изменение курса правительства нельзя рассматривать как повод избегать вакцинации или сомневаться в эффективности и безопасности прививок, которые "являются наиболее эффективным средством" борьбы с пандемией.

Cогласно официальной статистике, около 85% британских медработников прошли полный курс вакцинации. Увольнение тех, кто так и не сделал прививку, грозило спровоцировать кризис в сфере здравоохранения, которая уже давно испытывает острый кадровый голод. Планировалось, что непривитые медработники потеряют право работать с пациентами с 1 апреля этого года.

В ноябре прошлого года требование об обязательной вакцинации начало действовать для сотрудников домов престарелых. В итоге, по оценкам газеты Daily Telegraph, около 40 тыс. не сделавших прививку работников сфере ухода были уволены. В случае пересмотра правил у них появится возможность вернуться на покинутые должности.