Минздрав одобрил обращение партии противоковидного препарата "Актемра" в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минздрав РФ одобрил обращение на территории России партии препарата "Актемра", действующим веществом которого является тоцилизумаб, применяемый в том числе для лечения ковида, следует из данных реестра решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии.

Препарат "Актемра" выпускается в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий . В ходе первой поставки в Россию будет ввезено 14 015 упаковок препарата. В качестве заявителя указана российская фармацевтическая компания "Рош-Москва".

Тоцилизумаб относится к группе подавляющих иммунитет лекарств и показан при ревматоидном артрите и ряде других заболеваний. Иммунодепрессанты могут быть эффективны для купирования так называемого цитокинового шторма - опасного состояния, развивающегося у больных с тяжелыми формами COVID-19 в результате чрезмерно острой реакции иммунной системы на заболевание.

В феврале британские ученые под руководством профессора Оксфордского университета Питера Хорби подтвердили эффективность тоцилизумаба при лечении пациентов с тяжелыми формами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В сочетании со стероидом дексаметазоном препарат показал способность сокращать смертность среди больных в ходе масштабного клинического исследования RECOVERY.