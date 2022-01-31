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Пандемия COVID-19
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Глава МИД Великобритании получила положительный результат теста на коронавирус

Лиз Трасс сообщила, что заразилась в преддверии запланированной поездки в Киев

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом в преддверии запланированной на вторник поездки в Киев.

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"Сегодня вечером сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", - написала она в понедельник вечером на своей странице в Twitter. Несколькими часами ранее Трасс выступала перед депутатами в Палате общин британского парламента.

Как сообщили в понедельник в премьерской канцелярии, 1 февраля Трасс должна была сопровождать главу правительства страны Бориса Джонсона в поездке на Украину. Период изоляции для заразившихся коронавирусом в Великобритании составляет семь дней независимо от наличия прививок.

В ближайшие две недели Трасс также планировала посетить Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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УкраинаВеликобританияПандемия COVID-19
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