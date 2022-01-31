Глава МИД Великобритании получила положительный результат теста на коронавирус

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом в преддверии запланированной на вторник поездки в Киев.

"Сегодня вечером сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", - написала она в понедельник вечером на своей странице в Twitter. Несколькими часами ранее Трасс выступала перед депутатами в Палате общин британского парламента.

Как сообщили в понедельник в премьерской канцелярии, 1 февраля Трасс должна была сопровождать главу правительства страны Бориса Джонсона в поездке на Украину. Период изоляции для заразившихся коронавирусом в Великобритании составляет семь дней независимо от наличия прививок.

В ближайшие две недели Трасс также планировала посетить Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.