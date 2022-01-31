Власти Перу запретили Repsol проводить разгрузку танкеров после недавнего разлива нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Перуанские власти запретили испанской компании Repsol проводить разгрузку танкеров после разлива нефти к северу от Лимы. Об этом сообщил в понедельник министр охраны окружающей среды республики Рубен Рамирес.

"Первая мера - приостановка всех операций по погрузке и разгрузке компанией Repsol в перуанских водах до тех пор, пока она не предоставит технические гарантии того, что не будет нанесен новый ущерб", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook.

Министр также отметил, что власти не увидели со стороны Repsol "четких действий по очистке и ликвидации последствий катастрофы".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у перерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Местный суд запретил четырем топ-менеджерам компании выезжать из страны. Repsol утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.