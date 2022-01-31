В Париже отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе

Обязательное ношение масок на улицах Парижа в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации было введено с 31 декабря 2021 года. Это требование распространялось на лиц старше 11 лет под угрозой штрафа в размере €135. 13 января Административный суд Париж приостановил исполнение этого постановления. 17 января префектура опубликовала новое предписание, в котором уточнила, что ношение масок на открытом воздухе должно быть обязательным лишь в отдельным местах, в частности, на уличных рынках, распродажах, остановках общественного транспорта, а также перед торговыми центрами, учебными заведениям и в любых очередях.

"Начиная со 2 февраля ношение масок на открытом воздухе не будет обязательным в Париже", - говорится в документе.

Вместе с тем, префектура напомнила горожанам о необходимости соблюдения мер защиты, таких как, социальная дистанция и использование санитайзеров. "В случае если соблюдение социальной дистанции на открытом воздухе не является возможным, ношение масок является рекомендательным".

Как отмечается в документе, решение об отмене обязательного ношения масок на улицах принято в связи с "улучшением санитарной ситуации" в столичном регионе.

Франция переживает пятую волну пандемии. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 января - за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни более 130 тыс. французов. В республике с 24 января введен в действие вакцинный пропуск. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). В настоящий момент полную схему вакцинации в стране прошли около 53 млн человек, около 35,5 млн французов получили бустерную дозу вакцины.