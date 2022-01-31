Канцлер Германии выразил соболезнования семьям полицейских, убитых на юго-западе страны

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким сотрудников полиции, застреленных в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе ФРГ, а также призвал к скорейшему выяснению причин произошедшего. Об этом политик в понедельник вечером написал в Twitter.

"То, что произошло в Кузеле, меня сильно удручает. Мои соболезнования семьям двух молодых жертв", - написал Шольц. "И я думаю о многих полицейских, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить нас, граждан", - добавил канцлер ФРГ. Вместе с тем он призвал как можно скорее установить причины случившегося.

В понедельник около 04:20 (06:20 мск) во время патрулирования дорожного движения двое сотрудников полиции в возрасте 24 и 29 лет получили смертельные ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Как писала газета Bild со ссылкой на источники, полицейские сначала сообщили своим коллегам по рации, что остановили для проверки автомобиль, в багажнике которого обнаружили убитое животное. После этого они закричали: "Они в нас стреляют", затем связь с ними пропала. Таким образом, речь может идти о браконьерах.

Позже правоохранительные органы Германии задержали двух подозреваемых, застреливших полицейских в районе Кузель. Одним из них является 38-летний житель федеральной земли Саар Андреас Йоханнес Ш., который занимался браконьерством. Он был арестован в городе Зульцбах в Сааре. Второй подозреваемый - это 32-летний мужчина. Он также был задержан в Зульцбахе. Не исключается, что у подозреваемых были сообщники.