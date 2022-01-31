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СМИ: на Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе

На 33 метеорологических станциях острова зафиксирована температура минус 10, отмечает газета Granma

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет. Об этом сообщает газета Granma.

Отмечается, что на 33 метеорологических станциях острова зафиксирована температура минус 10, на восьми - минус пять. Это самый низкий показатель для января на Кубе с 1981 года.

Специалисты Национального института метеорологии Кубы отмечают, что причиной такого понижения температуры является движение масс воздуха из Арктики в прошлые выходные.

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Куба
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