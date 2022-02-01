Привитые "Спутником V" россияне смогут с 1 февраля посетить Таиланд без карантина

Согласно информации, размещенной на сайте посольства Таиланда в России, желающим въехать в королевство понадобится сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждение бронирования отеля, страховка, а также заранее оплатить два ПЦР-теста, которые нужно сдать на первый и пятый день пребывания в стране. Кроме того, требуемые документы необходимо загрузить в специальную систему Thailand Pass ("Таиланд пасс"), после чего туристы могут получить QR-код для посещения страны. Для въезда также понадобится справка с отрицательным ПЦР-тестом, выданная не более чем за 72 часа до вылета в Таиланд.

Ранее российские туристы, привитые "Спутником V", могли въехать в Таиланд только в рамках программы "песочница", которая подразумевает обязательное семидневное проживание в отелях, расположенных в пределах территорий, где реализуется схема. В "песочницу" входит ряд популярных направлений, в том числе Бангкок, Хуахин и Паттайя. Кроме того, с 1 февраля действие "песочницы" распространяется на новые районы: остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

С 22 декабря Таиланд приостановил прием заявок на прибытие в страну по всем туристическим программам, кроме "Пхукетской песочницы", однако 20 января власти страны приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go и расширили ее на путешественников из всех стран.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что с 1 по 23 января 2022 года Таиланд уже успели посетить 14 тыс. 693 человека. При этом 248 из них в первый день прибытия на Пхукет получили положительный тест на коронавирус.