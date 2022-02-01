Мавзолей Ленина закрылся на месяц для профилактических работ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина во вторник закрывается для посетителей на месяц.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), закрытие Мавзолея связано с необходимостью проведения профилактических работ. В ФСО уточнили, что Мавзолей будет закрыт для посетителей с 1 по 28 февраля.

Профилактические работы проводятся в Мавзолее регулярно, примерно раз в два года. Последний раз они осуществлялись весной 2020 года.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился Мавзолей, в котором и находится его забальзамированное тело. Первые две усыпальницы были деревянные, к строительству каменной приступили в 1929 году. Внутри Траурного зала на небольшом постаменте стоит саркофаг. На Ленине черный костюм, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. Во время Великой Отечественной войны его тело вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.