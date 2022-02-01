Стартовал второй в 2022 году конкурс президентских грантов для НКО

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Второй в 2022 году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества стартовал во вторник.

По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4 млрд рублей. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, а также развитие институтов гражданского общества.

На первый конкурс президентских грантов 2022 года было подано 10 484 проекта из всех российских регионов, до независимой экспертизы было допущено 10 004 инициативы. Как сообщил ранее первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, по итогам первого конкурса около двух тысяч социально ориентированных НКО получат президентские гранты на сумму более 4 млрд рублей. Он добавил, что всего за пять лет работы Фонда президентских грантов выделено на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 47 млрд из федерального бюджета, а с учетом софинансирования - более 83 млрд рублей.

Подать заявку на второй конкурс можно с 1 февраля до 15 марта. При этом Фонд президентских грантов РФ рекомендует не откладывать подготовку проекта на последние дни, поскольку это часть негативно сказывается на качестве заявки и шансах получить поддержку. Вся информация об условиях участия в конкурсе опубликована на сайте фонда (https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/contest/i ndex). Ответы на основные вопросы есть в центре поддержки заявителей (https://xn-80ahaefyxhn.xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai). Кроме того, весь день 1 февраля генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин будет лично отвечать на вопросы потенциальных участников конкурса на странице фонда в Instagram.

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты президента РФ российским некоммерческим организациям на реализацию проектов по 11 направлениям, охватывающим весь спектр общественной жизни. За весь период работы фонд поддержал более 20 тыс. проектов НКО.