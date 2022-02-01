TACC запускает новостную ленту на китайском языке

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Агентство ТАСС запускает 1 февраля новостную ленту на китайском языке TASS Chinese News Service, сообщает департамент корпоративных коммуникаций.

На ленту будет выходить не менее 90 сообщений в сутки: оперативные новости, интервью, экспертные комментарии, биографии и досье. В дальнейшем она дополнится новостными сводками и обзором прессы. Основными темами новой ленты станут внешняя и внутренняя политика России, ситуация в странах СНГ, экономика и финансы, наука и космос, безопасность и развитие военно-промышленного комплекса, общество, культура и спорт.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что запуск новостной ленты на китайском языке - долгожданное и знаковое событие для агентства. "Символично, что о старте TASS Chinese News Service мы объявляем 1 февраля, в китайский Новый год. Это станет хорошим подарком для огромной аудитории, которая говорит на китайском языке. Россию и Китай связывают отношения стратегического партнерства. Наше взаимодействие активно развивается по всем направлениям, в том числе и в информационном пространстве, - сказал Михайлов. - Мы придаем большое значение освещению развития двусторонних связей в рамках международных структур (ШОС, БРИКС и ЕАЭС), а также совместных проектов в экономической, оборонной и гуманитарной сферах. Все эти и многие другие темы, конечно, найдут отражение в новой ленте".

Новостная лента будет выходить по будням с 07:00 до 21:00 мск. Подписчики смогут узнавать мнения ключевых спикеров по актуальным проблемам международной повестки, экономики и общественной жизни, знакомиться с экономическими прогнозами и экспертными оценками. Особое внимание будет уделено российско-китайскому сотрудничеству, контактам России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Африки и США.

По словам заместителя генерального директора, главного редактора ТАСС Михаила Петрова, выпуском займется специально сформированный в агентстве китайский отдел редакции информации для иностранных подписчиков. В его составе работают не только корреспонденты, но и переводчики, для которых китайский язык родной.

Доступ к TASS Chinese News Service пользователи смогут получить бесплатно в новостном терминале ТАСС, где представлено более 60 продуктов агентства разных форматов, включая новости на английском, испанском, французском, китайском и русском языках, а также превью фото- и видеоконтента. TASS Chinese News Service - это третья новостная лента на иностранном языке, запущенная ТАСС за последний год. В прошлом году подписчикам агентства стали доступны новости на испанском и французском языках.