В России вступает в силу закон, защищающий на счету должника сумму прожиточного минимума

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Должники с 1 февраля получили право на сохранение на счету после взыскания долгов суммы в размере прожиточного минимума. Как сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ, это предусматривают вступившие в силу поправки в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Тем самым, отметили в ФССП, "реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при принудительном исполнении решений судов и актов специально уполномоченных органов". Размер прожиточного минимума на счету должника будет защищен от взысканий.

"Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода", - пояснили в ФССП. Кроме того, в заявлении необходимо указать реквизиты лишь одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. В свою очередь пристав направит соответствующую информацию в банк, после чего при удержании денежных средств со счета должника взыскание не затронет неприкосновенную сумму прожиточного минимума.

Однако право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным производствам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба от преступления. Если на содержании у должника имеется родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

В случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, то в качестве неприкосновенного минимального дохода будет учитываться размер регионального прожиточного минимума. В перспективе заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуг, добавили в ФССП.